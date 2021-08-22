تامر حسني لهذه الفنانة : ” هنعمل دويتو قريب يا نجمة النجوم “

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 03:57 مساءً - أعاد الفنان ” تامر حسني ” نشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري للفنانة ” هنا الزاهد ” خلال استضافتها في أحد البرامج وهي تتحدث عنه .

حيث تحدثت هنا الزاهد خلال اللقاء عن حبها الشديد لتامر حسني منذ طفولتها حتى الآن وأنها تحفظ جميع أغانيه .

وأعرب تامر حسني عن سعادته بما قالته هنا عنه وعلق على ذلك قائلا : ” والله ده شرف كبير ليا يا أستاذة هنا .. وإن شاء الله نعمل دويتو قريب وإنتى أهو ما شاء الله نجمة النجوم ” .