كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 03:57 مساءً - أعاد الفنان ” تامر حسني ” نشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري للفنانة ” هنا الزاهد ” خلال استضافتها في أحد البرامج وهي تتحدث عنه .
حيث تحدثت هنا الزاهد خلال اللقاء عن حبها الشديد لتامر حسني منذ طفولتها حتى الآن وأنها تحفظ جميع أغانيه .
وأعرب تامر حسني عن سعادته بما قالته هنا عنه وعلق على ذلك قائلا : ” والله ده شرف كبير ليا يا أستاذة هنا .. وإن شاء الله نعمل دويتو قريب وإنتى أهو ما شاء الله نجمة النجوم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني لهذه الفنانة : ” هنعمل دويتو قريب يا نجمة النجوم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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