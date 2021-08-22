شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بوصول أغنيتها "ياريت" لـ 100 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها "ياريت" إلى 100 مليون مشاهدة على قناتها على اليوتيوب، والأغنية طرحتها إليسا في20 مايو 2016، والأغنية غنتها إليسا في مسلسل ياريت ومن بطولة مكسيم خليل وماجى بوغصن.

كما شوقت النجمة إليسا، جمهورها لأعمالها الجديدة بشكل مختلف، حيث غردت على تويتر، واكتفت فقط بكتابة: "جاهزين للمهمة التالية"، ليدخل عدد كبير من متابعيها يعلقون على تغريدتها ويخمنون أنها تستعد لطرح أغنية جديدة.

وابتعدت إليسا الفترة الماضية عن تويتر، بحجة وجود أحداث وصفتها بـ"القرف" و"الهبل"، لافتة إلى أن أعصابها تعبت كثيرًا وكتبت إليسا، رسالة لجمهورها قبل تنفيذ قرارها بالابتعاد عن السوشيال ميديا، وذلك فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "صباح الخير جمهورى الجميل.. رح غيب شوى عنكن وبرجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابى من القرف والهبل اللى موجود على تويتر بس سأفتقدكم بالتأكيد وأحبكم جميعا".

وكانت النجمة اللبنانية، حرصت مؤخرًا على دعم الأبطال الرياضيين الذين يمثلون لبنان فى بطولة دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، مشيرة إلى أن وجودهم بمفردهم هناك يجعلنا فخورين بهم بغض النظر عن النتائج.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: "تحية كبيرة مليئة بالاحترام والمحبة لجميع الأبطال الرياضيين اللبنانيين المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، الذين نجحوا بمفردهم دون دعم من أى جهة حكومية، حقيقى وجودكم هناك بمفردكم تجعلنا جميعًا فخورين بكم بصرف النظر عن النتائج".