شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان ماهر لبيب أحد أبطال مسلسل "يوميات ونيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان ماهر لبيب عن عمر يناهز 72 عامًا بعد صراع مع المرض، واشتهر بتقديم أدوار في مسلسلات "أحلام الفتي الطائر" و"يوميات ونيس" .

وأعلن الخبر الأب بطرس دانيال، عبر حسابه عبر "فيس بوك"، قائلاً: "خالص التعازي القلبية لرحيل الفنان القدير ماهر لبيب الذي يعد من رواد الميديا المسيحية، وأحد أيقونات الدراما نياحًا لروحه الطاهرة، وخالص العزاء والمواساة لأسرته وجمهوره ومحبيه".

ماهر لبيب، ممثل مصرى بدأ مشواره الفنى فى منتصف السبعينيات ولعب أدوارا ثانوية فى السينما والتليفزيون، أبرزها كان المحقق او الضابط الذى يظهر فى نهاية الفيلم ليقبض على الأشرار.

ومن أعماله التليفزيونية مسلسل " أحلام الفتى الطائر " 1978 و"يوميات 1978" و"يوميات ونيس 1995" و"وجه القمر2000".

يمكن رؤيته فى دور المحقق وكيل النيابة المعجب بالمتهم المهندس شريف المصرى (عادل امام) فى فيلم"كراكون فى الشارع" 1986.