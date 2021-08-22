شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهن علياء بسيونى.. 4 زيجات فى حياة المطرب أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الفنان أحمد سعد، الأنظار بعد احتفاله بعقد قرانه أمس، على مصممة الأزياء علياء بسيونى، والتي اقتصر الحضور فيه على الأسرة فقط، وخضع خلاله لجلسة تصوير سيطر اللون الأبيض عليها وسط أجواء رحب ورومانسية، ولاقى تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين حرصوا على تهنئته بالزواج متمنيين له التوفيق في حياته، ولكن لم تكن هذه الزيجة هي الأولى في حياة أحمد سعد، فسبق وتزوج 3 مرات قبل زوجته الجديدة علياء بسيونى.



احمد سعد واولاده من زوجته الاولى لبنى بيومى

لبني بيومى

تزوج الفنان أحمد من زوجته الأولى لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودى، ولكن هذا الزواج لم يستمر ووقع الطلاق بينهما 3 مرات متتالية، واحتفظ الثنائى على العلاقة بشكل جيد من أجل الأولاد.



احمد سعد وريم البارودى

ريم البارودى

كشف الفنان أحمد سعد عن خطوبته من الفنانة ريم البارودى في عام 2011، ولكن هذه العلاقة شهدت عدة أزمات ما بين الزواج او الاكتفاء بالخطوبة، حيث نفت الفنانة ريم البارودى أن الزواج تم سرًا، ولكن الفنان أحمد سعد أكد أن الزواج تم واستمر لمدة 6 أيام خلال استضافته في إحدى البرامج التليفزيونية، ثم حدث الانفصال بينهما.



احمد سعد وسمية الخشاب

سمية الخشاب

تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، ولكن هذا الزواج استمر قرابة العامين فقط، ليحدث الانفصال بعد نشوب خلافات بينهما واتهام بعضهما البعض بعدة اتهامات، ومع مرور الوقت هدأت الأمور بينهما حتى ان الفنان أحمد سعد قدم أغنية في مسلسل "موسى" أثناء مشهد زواج سمية الخشاب من محمد رمضان.



احمد سعد وعلياء بسيونى

علياء بسيونى

تزوج أمس الفنان أحمد سعد من مصممة الأزياء علياء بسيونى، وذلك بعد أن جمعتهما قصة حب في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى، وطاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.