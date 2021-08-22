بالصورة .. أحدث ظهور لوالدة ” أحمد حلمي ” بمناسبة عيد ميلادها

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 02:46 مساءً - وجه الفنان ” أحمد حلمي ” رسالة إلى والدته هنأها من خلالها بعيد ميلادها الذي وافق يوم أمس السبت .

فنشر أحمد حلمي صورة لوالدته من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام وأرفقها بمقطع من أغنية ” ماما يا حلوة ” للفنانة الراحلة شادية .

وكتب أحمد حلمي في تعليقه على الصورة : ” سنة حلوة يا جميل يا مُز أنت .. عيد ميلاد سعيد ” .