كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 02:46 مساءً - وجه الفنان ” أحمد حلمي ” رسالة إلى والدته هنأها من خلالها بعيد ميلادها الذي وافق يوم أمس السبت .
فنشر أحمد حلمي صورة لوالدته من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام وأرفقها بمقطع من أغنية ” ماما يا حلوة ” للفنانة الراحلة شادية .
وكتب أحمد حلمي في تعليقه على الصورة : ” سنة حلوة يا جميل يا مُز أنت .. عيد ميلاد سعيد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. أحدث ظهور لوالدة ” أحمد حلمي ” بمناسبة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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