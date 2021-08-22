شاهد .. لقطات من حفل عقد قرآن أحمد سعد وعلياء بسيوني

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 02:46 مساءً - احتفل الفنان ” أحمد سعد ” يوم أمس السبت بعقد قرآنه على عارضة ومصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” في حفل بسيط اقتصر على حضور الأسرتين والأصدقاء المقربين فقط .

ونشر أحمد سعد مجموعة من الصور تجمعه بعروسه عبر حسابه على تطبيق إنستجرام من جلسة التصوير التي خضعا لها بمناسبة عقد القرآن .

وكتب سعد في تعليقه على الصور : ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. تم كتب الكتاب والحمد لله .. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا ” .