كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 02:46 مساءً - احتفل الفنان ” أحمد سعد ” يوم أمس السبت بعقد قرآنه على عارضة ومصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” في حفل بسيط اقتصر على حضور الأسرتين والأصدقاء المقربين فقط .
ونشر أحمد سعد مجموعة من الصور تجمعه بعروسه عبر حسابه على تطبيق إنستجرام من جلسة التصوير التي خضعا لها بمناسبة عقد القرآن .
وكتب سعد في تعليقه على الصور : ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. تم كتب الكتاب والحمد لله .. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لقطات من حفل عقد قرآن أحمد سعد وعلياء بسيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.