صدمة: فنانة مصرية شهيرة هي شبيهة نانسي عجرم .. شاهد أوجه الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 02:46 مساءً - أعادت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعى، نشر عدة صور مجمعة للنجمة المصرية القدير الراحلة «زبيدة ثروت»، التى أثارت جدلًا كبير، للشبه الواضح بينها وبين الفنانة اللبنانية «نانسي عجرم» التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولًا بموقع “تويتر“، في الساعات الأخيرة.

لكن الملفت في الأمر هو أن زبيدة ثروت ظهرت بهذه الصور في زمن قديم ما قبل عمليات التجميل التي خضعن لها العديد من الفنانات العربيات وقد تغيرت اشكالهن بصورة كبيرة ومنهن نانسي عجرم، وباتت أوجه التشابه بينها وبين النجمة الكبيرة الراحلة زبيدة ثروت من في تعبيرات الوجه، واستايل الشعر ولون العينين وغيرهما.

ومن المعروف أن أيقونة الجمال المصرى الراحلة زبيدة ثروت ولدت في الإسكندرية عام 1940، وانضمت إلى التمثيل بعد فوزها في مسابقة أجمل عيون في مصر ، اشتهرت بافلام عديدة مثل ” يوم من عمرى ، شمس لا تغيب ، في بيتنا رجل ، زوجة غيورة جدا ، انا و زوجتى والسكرتيرة ” ، اعتزلت الفن في السبعينات ، ثم رحلت عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 2016 ، عن عمر ناهز ال 76 عامأ بعد صراع مع المرض.

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفل الساحل الشمالي

هذا وقد تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفلها الغنائي الأخير في مصر بالساحل الشمالي، وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام بمجموعة من صور الحفل.

ظهرت “نانسي” في الصور وهي ترتدي واختارت جمبسوت قصير من اللون الأسود اللامع، ووضعت مكياجًا هادئًا واختارت استايل الشعر الإنسيابي.

قدمت “نانسي” بالحفل مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، وتفاعل الجمهور مع غنائها لأغنية أنا مصري، وكان اللافت للإنتباه زيادة عدد الحضور مع الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لوباء فيروس كورونا.

يُشار إلى أن نانسي عجرم أصدرت مؤخرًا أحدث كليباتها “سلامات” من ألبوم Nancy10 وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة، وإخراج سمير سريافي.

نانسي عجرم من النجمات اللاتي تستطيع دائمًا خطف الأنظار بإطلالتها الساحرة وتجذب الإنتباه في كل مرة تظهر فيها برفقة أسرتها، خاصة وأن بناتها الـ 3 تتمتع بملامح مميزة وجمال راقي جعلهن من أشهر أبناء النجوم.

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