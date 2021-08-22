شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وهشام عاشور مع أصدقائهما فى شوارع نيويورك بصور جديدة من شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللي كريم في صور جديدة مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، بصحبة عدد من أصدقائهما، أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك، يتجولان في شوارع نيويورك ونالت الصور إعجاب العديد من الجمهور فور قيام عاشور بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام".



نيللي كريم وهشام عاشور



نيللي وهشام مع أصدقائهما

وكشفت الفنانة نيللى كريم، عن أن "دبل" زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، تم تصنيعهما خصيصا لهما، على يد شخص متخصص فى تصميم المجوهرات فى مدينة نيويورك الأمريكية.



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هشام عاشور

ونشرت نيللى كريم صور من مراحل تصنيع وتنفيذ خاتمى الزفاف عبر حسابها الرسمى بإنستجرام فى خاصية الاستورى، ونشرت صور الخاتمين، ووجهت الشكر لمصممهما "آلان مايكل" وقالت له: "شكرا لك آلان نحن نحبهما"، وقالت تعليقا على صورة أخرى: "خواتم زفاف هاند ميد، على يد المتميز آلان مايكل".

يذكر أن نيللى كريم احتفلت بعيد الميلاد الأول لزوجها هشام عاشور في نيويورك بعد أسبوع من زواجهما، حيث كشف عاشور لاعب الاسكواش السابق عن فيديو فى ستورى انستجرام الخاص به وهو يحتفل بعيد ميلاده برفقة نيللى وشقيقة رامى عاشور وعدد من أصدقائه المقربين هناك عاشور قضى فترة طويلة فى نيوورك ثم عاد إلى مصر بعد تغيرات جائجة كورونا.

وفي نفس السياق نشرت نيللي كريم صورة لها برفقة هشام وهي تعانقه ومن خلفهم ناطحات نيويورك الشاهقة، حيث سافرا الي هناك لقضاء اجازة شهر العسل .

وتستكمل الفنانة نيللى كريم شهر العسل برفقة زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في نيويورك، فبعدما أقامت حفل زفافها بأحد قري الساحل الشمالي منذ أسبوع ، طار العروسين إلي نيويورك، لقضاء إجازة شهر العسل.