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شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تعلن عن موعد جنازة جدتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة جميلة عوض عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، وفاة جدتها والدة الفنانة راندا، حيث أعادت نشر ستوري أحد أصدقائها مكتوب به :" إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض"، ومن المقرر أن تشيع جنازة جدة جميلة عوض من مسجد الأرقم بمدينة نصر عقب صلاة ظهر اليوم.
يذكر أن جميلة عوض شاركت في رمضان 2021 في مسلسل "حرب أهلية" مع يسرا وباسل خياط، كما تنتظر عرض أعمال سينمائية تشارك فيها وهي "المحكمة" من إنتاج أحمد السبكي، وفيلم "عروستي" الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد حاتم وصابرين، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وإنتاج هاي ميديا برودكشن لإيهاب السرجاني.
وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.