جميلة عوض تعلن عن موعد جنازة جدتها

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة جميلة عوض عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، وفاة جدتها والدة الفنانة راندا، حيث أعادت نشر ستوري أحد أصدقائها مكتوب به :" إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض"، ومن المقرر أن تشيع جنازة جدة جميلة عوض من مسجد الأرقم بمدينة نصر عقب صلاة ظهر اليوم.

يذكر أن جميلة عوض شاركت في رمضان 2021 في مسلسل "حرب أهلية" مع يسرا وباسل خياط، كما تنتظر عرض أعمال سينمائية تشارك فيها وهي "المحكمة" من إنتاج أحمد السبكي، وفيلم "عروستي" الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد حاتم وصابرين، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وإنتاج هاي ميديا برودكشن لإيهاب السرجاني.