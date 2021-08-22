بعد "بوست" التنمر.. مها أحمد تحذف التعليقات وتغلق التعليق على منشورها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قامت الفنانة مها أحمد، بإغلاق خاصية تعليق المتابعين، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "مها" في الصورة رفقة إحدى الفتيات، وعلقت: "أجمل وأطعم بنوتة شفتها في حفلة نمبر وان بحبك قوي وقضيت وقت جميل معاكي قوي".

يأتي هذا بعدما ردت الفنانة مها أحمد على الأشخاص الذين تنمروا على رقصها هي ونجلها في حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي يوم الجمعة الماضي.

ونشرت مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع نجلها في الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "واحشني التنمر، خمسة وخميسة بالمرة بقى هما متنمرين إذا هما مغلولين إذًا أنا موجود".

وهاجمها الجمهور بسبب منشور نشرته يوم وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وأعربت عن حزنها الشديد لوفاتها، وجاءت التعليقات: "البوست اللي قبل ده مش قادرة تصلبي طولك عشان تزوري صاحبتك ودلوقتي رقص.. أنتِ حرة اكيد طبعًا بس بلاش تستفزي الناس، وبالنسبة لزعلك وأنتِ معرفتيش توديعها جرحك بيلم بسرعة أوي كدا"، "مفيش حد له عندك حاجة عشان يتنمر أو غيره لكن الموضوع في مراعاة مشاعر الناس. دا إحنا الناس العاديين لما بيكون حد نعرفه حزين بنراعي".

وقامت مها بحذف التعليقات على الفيديو، بعدما ردت عليها وهاجمتهم.