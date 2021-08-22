تشييع جنازة جدة جميلة عوض ووالدة راندا من مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة الشابة جميلة عوض، عن موعد ومكان تشييع جثمان جدتها، والدة الفنانة راندا، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام.

وقاكت أسرة الراحلة بأداء صلاة الجنازة في مسجد الأرقم بمدينة نصر، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد 22 أغسطس، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة.

كانت جميلة أعلنت صباح اليوم وفاة جدتها والدة أمها الفنانة راندا، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام.

وأعادت جميلة نشر أكثر من منشور ينعى الراحلة، مع آيات قرآنية، وأدعية للراحلة وطلب بقراءة الفاتحة على روحها.

جدير بالذكر أن جميلة عوض شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل حرب أهلية، بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، مايان السيد، سينتيا خليفة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.