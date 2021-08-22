الثلاثاء.. نداء شرارة وهاني شاكر على مسرح محكى القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، تحيي المطربة الأردنية نداء شرارة، في الثامنة مساء الثلاثاء 24 أغسطس حفلا على مسرح المحكى.

يتضمن مختارات من أبرز أعمالها الخاصة منها "سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة"، بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية .

يليها وفي العاشرة مساء، يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلا يتضمن نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة، إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب، منها "بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي، أحلف بسماها إلى جانب أحدث أعماله "لو سمحتوا" .