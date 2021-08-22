عزيز الشافعي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تعاونه مع أنغام ورامي صبري‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"ونفضل نرقص لما العالم يفنى ويخلص" بتلك الكلمات طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها، التي دخلت قوائم تريند يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

عزيز في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله على دخول 4 أغاني من كلماتي وألحاني قوائم تريند يوتيوب، وهي (صعبة( مع الفنان تامر حسني، و(نجمة معدية) مع فريق واما، و(زيها مين) مع الفنان محمد حماقي، و(نفضل نرقص) مع الفنانة أنغام، وهي الأغنية السادسة لي معها".

وعن كواليس تقديم أغنية الفنانة أنغام، يقول "الأغنية تم العمل عليها وتصويرها في زمن قياسي، إذ عرضتها عليها من حوالي شهر، وبعد ساعتين فقط من سماعها، ردت بحماس وقالت حلوة جدا، وسارعت بالتسجبل والتنفيذ، والحمدلله حققت نجاح جميل، وهي تجربتنا السادسة معا، بعد أغاني: حالة خاصة جدا، وساندة عليك، وحتة ناقصة، والعمر الحقيقي، و ودوني عند أمي. وان شاء الله تجمعنا أعمال اخرى على نفس المستوى".

عزيز تحدث عن عودته للتعاون مجددا مع الفنان رامي صبري، بعد إنتهاء الأزمة التي نشبت بينهما، وقال "الأغنية بعنوان (بيحرك ف المشاعر)، من كلمات الصديق الشاعر تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس، وتم العمل عليها بعد تصفية الأجواء بصورة ودية، وتبادل الزيارات، وهي الرابعة لي مع رامي صبري، بعد تعاونا من قبل في أغاني: أهد الدنيا وحياتي مش تمام من كلماتي و ألحاني، وأغنية أنا بابا من كلمات الشاعرة هالة علي".

عزيز الشافعي اختتم بالقول "من التجارب التي سعدت بها أيضا مؤخرا، طرح المطربة اليمنية بلقيس أغنية (دبلوماسي)، عبر صفحتها في موقع يوتيوب، وهي أول أغانيها باللهجة المصرية، وسعدت ان تكون من كلماتي وألحاني، وتوزيع وماستر جلال الحمداوي".