ياسمين صبري تشارك الجمهور بصور جديدة عبر "انستجرام" و"تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وموقع "تويتر".

وظهرت "ياسمين" في الصور بفستان "تايجر" أنيق، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر مصر"، و"نسخة من نور الغندور"، و"بحبك جدا"، و"منورة"، و"طاقة جمال"، وغيرها من التعليقات.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض عام 2020، وهو من بطولة أحمد مجدي، أشرف زكي، نهال عنبر، محمد أبو داوود، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.