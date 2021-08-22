بعد 4 أيام من طرحها.. "على الله" لمحمد رمضان تتجاوز 3 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت أغنية "على الله" للفنان محمد رمضان، 3 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وذلك بعد 4 أيام من طرحها.

الأغنية ظهر فيها رمضان وهو يرتدي الزي البدوي، وكتب كلماتها ولحنها إسلام شندي، وتوزيع ديزل.

وتقول كلمات الأغنية: "على الله.. أنا ماشي فيها كده على الله.. أحب أجيبها وهي طايرة.. أخش في الحيطة أوقعها.. هاتلي شلة وأسمعها".

جدير بالذكر أن محمد رمضان أحيا حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، وسط حضور حشد كبير من جمهوره ومحبيه، وقدم خلال الحفل عدد من الأغاني الشهيرة أبرزها: "يا حبيبي، نمبر وان، ثابت"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.