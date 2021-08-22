بالفيديو: نهاية محزنة لشابة تركية أثناء تصويرها مقطع فيديو !

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 59 دقيقة

توفيت شابة تركية تبلغ من العمر23 عاما، بعد سقوطها من سطح بناء في منطقة إسنيورت بإسطنبول، كانت صعدت إليه لتصوير مقطع فيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”، فإن الشابة كبرى دوغان، كانت في زيارة إلى منزل قريبتها، حيث صعدت برفقتها إلى سطح المبنى عند غروب الشمس، الجمعة، لتصوير مقطع فيديو، لكنها سقطت من الأعلى فجأة إثر انهيار المكان الذي كانت تقف عليه، لتفارق الحياة إثر ذلك.

وصورت قريبة الشابة لحظة سقوط كبرى، بشكل لا إرادي لتتصل بعدها بالجهات المعنية على الفور، من شرطة وفرق طبية، ووجدت أن الفتاة فارقت الحياة.

وتم نقل جثة الفتاة إلى الطب الشرعي بهدف إجراء الفحوصات اللازمة.

وقال عم الشابة، نابي دوغان، للصحفيين أمام مبنى الطب الشرعي، إنه حذر بنات أخيه من الصعود إلى السطح، إلا أنهما لم تستمعا لكلامه.