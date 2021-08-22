شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تكشف البرومو الرسمى لفيلم "200 جنيه" قبل عرضه 25 أغسطس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة إسعاد يونس، عن البرومو الرسمى لفيلم 200 جنيه، والذي يظهر جميع أبطال العمل، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري، بعد أن تم تأجيل ميعاد عرضه لمدة أسبوع، والذي تدور أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، حيث يرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم.

تجسد إسعاد يونس دورا مهما ومحوريا خلال أحداث فيلم "200 جنيه"، وتظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

فيلم "200 جنيه" ينتمي إلى نوعية البطولة الجماعية ومكون من 8 قصص متنوعة، ما بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تنتقل 200 جنيه من شخص إلى آخر، لتكون هي الرابط بينهم مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

"200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وفى سياق متصل قرر عدد من النجوم المشاركين في فيلم "200 جنيه"، الترويج لفيلمهم الجديد على طريقتهم الخاصة، عن طريق نشر صورهم عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا وهم يمسكون في أيديهم ورقة أموال قيمة 200 جنيه.