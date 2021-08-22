شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز ينشر صورة مركبة له ولوالده: ملامحك كلها منى يادوب الشكل متغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتز الفنان محمد محمود عبد العزيز، بوالده الراحل عن عالمنا، ويحرص بين الحين والآخر على نشر صورة وكواليس تجمعه بوالده ومطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

نشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على فيس بوك، صورة مركبة تجمعة بوالده، حيث نصف وجه من الإثنين، ومعلق عليها: "ملامحك كلها منى.. يا دوب الشكل متغير.. أسألكم الدعاء والفاتحة لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



محمد عبد العزيز

محمود عبد العزيز الساحر الذى حمل في جرابه الفني آلاف الوجوه وأمتعنا بالعديد من الشخصيات المختلفة والمتنوعة التي تدل على حجم موهبته وإبداعه وقدراته الفنية.



الصورة المركبة لمحمود عبد العزيز

محمود عبدالعزيز الفتى الاسكندرانى الذى ولد في حي الورديان، والتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية.

بدأ محمود عبدالعزيز مشواره الفنى مساعد مخرج وحلم بفرصة للتمثيل حتى استعان به المخرج نور الدمرداش فى مسلسل الدوامة عام 1973 ، وبعدها شارك فى فيلم الحفيد عام 1974 ، وبدأ رحلة البطولة عام 1975 حين اعتذر الفنان حسين فهمى عن بطولة فيلم "حتى آخر العمر" فوقع الاختيار على محمود عبد العزيز ليقوم بالدور، وبعدها توالت أعمال وإبداعات ونجاحات الساحر، فأدى فى الكثير من الأعمال دور الشاب الوسيم الرومانسى، ولكنه لم يسمح بأن يتم حصره فى هذه النوعية من الأدوار وأثبت أن فى جرابه آلاف الوجوه .