شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار الشائعات عقب زواج أحمد سعد.. سمية الخشاب: تثيروا فتن وربنا يشغلكم بنفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب احتفال النجم أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، في أحد الفنادق في جو عائلي، نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، فهم البعض أنها رد منها على الزواج، والتي اعتبرتها مجرد شائعات منسوبة إليها.



سمية الخشاب

وعلقت سمية الخشاب على الشائعات المنسوبة إليها وأن الصورة التي نشرتها سابقًا تقصد بها أحمد سعد، حيث كتبت على تويتر:"يعنى بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهمتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم".



الصورة التى اعتبرها البعض رد من سميـة الخشاب على زواج احمد سعد

من جانبه وجه النجم أحمد سعد رسالة لكل من هنأه بعد عقد قرانه أمس علي مصممة الأزياء علياء بسيوني، وفى أول تعليق لها قال في :" شكرا لكل الناس اللي باركتلي وفرحتلي، إحساس جميل أشعر به لأول مرة".

وتابع أحمد سعد في تصريحات تليفزيونية: "إحساس إن الناس معاك وحابه فرحتك وفرحنالك، ربنا يبارك في زوجتي ويرزقنا الذرية الصالحة".

واحتفل النجم أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، في أحد الفنادق في جو عائلي، وسيطرت حالة من السعادة على العروسين، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر المقبل.

وجمعت قصة حب بين النجم أحمد سعد وعلياء بسيونى في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة، أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

وكان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.