شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان حملها.. رنا سماحة تلغي متابعة زوجها على إنستجرام وتحذف صورهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأ متابعو الفنانة رنا سماحة بإلغائها متابعة زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كما قامت بحذف جميع صورهما معًا في كل المناسبات بما فيها صور الزفاف و شهر العسل، وذلك بعد إعلان حملها منذ يومين.

ومن جانبه قام سامر بحذف متابعة رنا بالمثل من حسابه، كما لم يعلق على حملها، ولكنه اكتفى بنشر دعاء عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام"، يقول: "اللهم لك الحمد حتى ترضى".



سامر ابو طالب

وكانت كشفت المطربة رنا سماحة عن حلمها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب، بطريقة لطيفة نالت إعجاب جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا".

وانهالت التعليقات والتهانئ من جمهور ومحبى الفنانة رنا سماحة عبر السوشيال ميديا، حيث كتبت أحدهم:" احلى مامى فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر"، وقالت أخرى:" ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا".

واحتفلت رنا سماحة، ديسمبر الماضى، بعقد قرانها وزفافها على الملحن سامر أبو طالب داخل أحد فنادق القاهرة، وسط عدد كبير من أصدقائها من داخل الوسط الفنى وخارجه.

وكان آخر أعمال المطربة رنا سماحة في دعاء دينى يحمل اسم "ياواسع الرحمات"، وكما طرحت أيضا أغنية "أستاذ تمثيل"، وأغنية "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.