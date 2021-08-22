شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال ينفي إلغاء مسلسل "عالم موازي" لدنيا سمير غانم: "عار من الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان والمنتج هشام جمال، ما تردد بشأن إلغاء مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، بعد وفاة والدتها النجمة دلال عبد العزيز، والتي كانت ضمن أبطاله الرئيسيين، مؤكدًا أن ذلك الكلام "عار من الصحة" والمسلسل ما زال قائمًا ولكن لم يتم استئناف التصوير منذ توقفه من فترة.



هشام جمال

يذكر أن مسلسل "عالم موازي" كان من المقرر عرضه في رمضان 2021، لكن بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز تم تأجيله، وتم تأجيله مرة أخري بعد وفاة النجم سمير غانم.

ومسلسل "عالم موازى" بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.

وغابت دنيا سمير غانم عن دراما رمضان الماضى، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" فى رمضان قبل الماضى، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك فى بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه فى 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.