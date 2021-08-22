بالصور: إبنة سوزان نجم الدين الشابة في عيد ميلادها – نُسخة طبق الأصل عنها

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 11:52 صباحاً - شاركت الفنانة سوزان نجم الدين جمهورها بصورة لها جمعتها بإبنتها سارة، في ظهور نادر للأخيرة، وذلك خلال أجواء مميزة شهدت أحتفالهما في منزلهما بعيد ميلاد سارة، وانهالت تعليقات أصدقاء سوزان بالتمنيّات لابنتها بالعمر الطويل، والإشارة إلى جمال ابنتها وشبهها بأمّها.

وشاركت الممثلة السورية جمهورها على “إنستجرام” بصور من الاحتفال وعلقت عليها قائلة: “أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، كانت طفلتي.. وأصبحت صبيتي ورفيقة الروح والقلب.. سارتي كل عام وأنت الحب، وعنوان الصدق ونبض الحياة، عيد ميلاد سعيد يا أجمل هدية من السماء”.

لاقت الصور اعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم التي حملت التهاني، والغزل بجمال إبنتها ونعومتها ورقتها، وكان الاحتفال بين عدد كبير من البالونات الملونة، حيث خطفت الشابة الانظار بجمالها وشبه ملامحها مع ملامح والدتها.

نرشح لك – بالصور: ظهور نادر لإبنة الفنانة نوال الكويتية في عيد ميلادها العاشر

من ناحية أخري، لم تتمالك الفنانة السورية “سوزان نجم الدين”، دموعها وانسحبت من مقابلة تلفزيونية.

حيث وجه الإعلامي، رودلف هلال، سؤالاً مباشراً للفنانة سوزان نجم دين، في فقرة مع أو ضد، وسألها: “هل أنتي مع أو ضد بشار الأسد قتل شعبه”، ورغم أن البرنامج يحمل صفة المواجهة إلا أن الفنانة لم تستطع مواجهة الحقيقة، وفرت مسرعة خارج الاستوديو لتعلن ولائها التام لبشار الأسد بعيداً عن الحقائق.

وفي الفقرة ذاتها، كان الإعلامي اللبناني قد سأل سوزان نجم الدين “هل أنتي مع او ضد أصالة نصري خائنة لوطنها”، ولم تجب الفنانة السورية بل طلبت حذف السؤال، وأصرت على ذلك إلى أن وافقها مذيع البرنامج.

كما تطرق إلى قضايا إشكالية في المجتمعات العربية مثل المساكنة والتي أكدت سوزان نجم الدين أنها ضدها، لافتةً إلى احترامها لحرية الآخرين، كما تحدثت عن المثلية الجنسية وأشارت إلى أنها ضدها بشكل شخصي لكنها لا تتدخل بحياة الآخربن.

بدوره، عبر الإعلامي اللبناني عن احترامه لقرار سوزان نجم الدين بمغادرة الحلقة، قائلاً: “كل الاحترام والحب لضيفتي الليلة سوزان نجم الدين احترم قرارها وموقفها بمغادرة الحلقة.. كانت حلقة ممتعة.. وعلى لقاء قريب شكراً على المتابعة والتعليق”.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة سوزان نجم الدين من تصوير أحدث أعمالها الفنّية، وهو فيلم “تماسيح النيل“، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، من تأليف لؤي السيد و إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت