شاهد.. اصالة تشد عايض يوسف من ذراعه: “ليش هيك عم تعمل”

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 11:52 صباحاً - وضعت المطربة السورية أصالة نصري، المغني السعودي عايض يوسف، في موقف محرج أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق حفلهما الذي أقيم ضمن حفلات ”صيف الشرقية“ بالسعودية.

وكشف مقطع فيديو تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي، عن تعرض يوسف للإحراج، عندما وقف ليلتقط الصور مع أصالة، وهو مبتعد عنها، الأمر الذي جعلها تمسكه من ذراعه وتسحبه نحوها قائلة: ”قرب لو سمحت لا تعذبني“، فما كان من يوسف إلا توزيع الابتسامات التي وثقتها عدسات الكاميرات..

وأشادت نصري بصوت المغني السعودي، وسط علامات الخجل التي بدت عليه، إذ أمسكت يده ورددت ”كلك بتجنن وصوتك رائع“، موضحة أنها ظلت تسمعه طيلة 4 أيام للتعرف عليه أكثر كونهما سيتشاركان في حفل واحد.

وأضافت الفنانة السورية مخاطبة زميلها السعودي: ”حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير“.

وأقيم حفل أصالة نصري وعايض يوسف، على مسرح الظهران اكسبو ضمن حفلات ”صيف الشرقية“ بالمملكة، حيث تشارك الثنائي في أمسية غنائية امتزجت فيها الكلمات مع الموسيقى وسط حضور جماهيري تفاعل معهما تصفيقا وغناء.

وتعد تلك الحفلة الغنائية ثالث الليالي الاحتفالية التي تحتضنها المنطقة بالأجواء الصيفية، وقبل أن تحط أصالة الرحال في المنطقة الشرقية في أرض المعارض، شاركت أصالة بحفل آخر قبل هذا الحفل أقيم بالساحل الغربي بجدة سوبر دوم في 19 أغسطس، بالمشاركة مع رامي صبري.