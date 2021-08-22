ما سر خاتم زفاف الفنانة المصرية نيللي كريم؟

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم سراً يتعلَّق بخاتم زفافها إلى لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.



وأوضحت نيللي أن خاتمي الزفاف تم تصنيعهما خصوصاً على يد شخص متخصص في تصميم المجوهرات بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، صوراً من مراحل تصنيع الخاتمين وتنفيذهما، معلِّقةً: «خواتم زفاف هاند ميد، على يد المتميز آلان مايكل».

وأعربت عن شكرها للمصمم بقولها: «شكراً لك آلان، نحن نحبهما».

ونشر رامي عاشور، شقيق هشام، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام» مقطع فيديو للثنائي وهما يرقصان ويحتفلان برفقة أصدقائهما، ضمن الأجواء الاحتفالية بمناسبة زفافهما.

كانت نيللي قد احتفلت بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في الساحل الشمالي بحضور الأقارب والأصدقاء.

وظهرت نيللي، في فيديو نشره الميكب أرتيست عبد الله الرفاعي، مرتديةً فستاناً أبيض خلال الحفل، بعدما أعلنت، في وقت سابق، تأجيل حفل زفافها 3 أيام، بسبب الحداد على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.