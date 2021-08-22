الإعصار هنري يوقف حفلة كبيرة في نيويورك

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أوقف الاحتفال المقام بسنترال بارك احتفاء بـ"لقاء" الفنانين جمهورهم مجدّدا في مدينة نيويورك الأمريكية التي تأثّرت بشدّة بوباء كوفيد-19.



يأتي ذلك بسبب الإعصار "هنري".

وقوطع باري مانيلو الذي كان يشارك في هذا الاحتفال مع كوكبة من النجوم من أمثال بروس سبرينغستين وباتي سميث خلال أدائه أغنية، بصوت يدعو المتفرّجين إلى التوجّه بسرعة لكن بهدوء إلى أقرب مخرج بسبب اقتراب غيوم رعدية.

وقالت ماريا فوينتيس التي كانت ضمن الحشد "أتفهّم ذلك بداعي الحفاظ على سلامة الناس. وقد سمعتُ هزيم الرعد".

وكان يتوقّع حضور حوالى 60 ألف شخص هذا الاحتفال الذي أقيم في ظلّ اقتراب الإعصار مع رياح تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الإعصار سيصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الأحد.

ومن المرتقب أن يصل إلى لونغ آيلند قرب نيويورك أو إلى منطقة نيو إنجلاند الواقعة في موقع أكثر إلى الشمال، وفق المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير (إن إتش سي) الذي يتوقّع "انخفاضا في شدّته قبل وصوله".

ولن يجتاح الإعصار نيويورك بحسب التقديرات لكنه سيتسبّب بهطول أمطار غزيرة.

وقد تسبّب هنري بإنهاء احتفال كان قد بدأ عند الخامسة مساء (التاسعة مساء بتوقيت جرينتش) مع حشود من المتفرّجين يرقصون ويصفقّون ويبسطون الشراشف على الأرض مع مأكولات ومشروبات لخمس ساعات من العروض الحيّة.

وقبل أن تتلبّد السماء بالغيوم، أعرب الكثير من المشاركين عن قلقهم من الوضع الوبائي، رغم فرض إلزامية التلقيح للمشاركة في هذا الحدث.

وكان ينبغي لكلّ المشاركين الذين هم في الثانية عشرة من العمر وما فوق تقديم شهادة تلقيح، ما عدا الأشخاص الذين يتعذّر عليهم ذلك بسبب إعاقة. ولم تكن الكمّامات إلزامية لهذا الحدث المقام في الهواء الطلق، ما عدا للأطفال غير الملقّحين.

وقالت إيلانا جوميز التي أتت خصيصا لحضور فرقة كارلوس سانتانا "اشتقتُ كثيرا إلى الموسيقى" خلال الوباء و"من الرائع" الوجود مع هذا العدد من الأشخاص، حتّى لو ليست إقامة حدث بهذا الحجم "فكرة سديدة" في هذه الظروف.