كايلي جينر حامل بطفلها الثاني من حبيبها ترافيس سكوت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت وسائل إعلامية أميركية خبر حمل نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بطفلها الثاني، من حبيبها مغني الراب ترافيس سكوت.

وذكر موقع E!News أنّ مصادر مقرّبة من كايلي أكّدت خبر حمل الأخيرة (23 عاماً) بطفلها الثاني مع حبيبها ترافيس (29 عاماً) وذلك بعد أكثر من ثلاث سنواتٍ على إنجاب طفلتهما الأولى ستورمي في شباط 2018.

وقالت المصادر إنّ كايلي تتحدّث دائماً عن رغبتها في إنجاب طفل ثان مع ترافيس، إلا أنّ أنّ هذا المخطط لم يتمّ قبلاً بعد انفصالهما فترة سنة في تشرين الأول 2019.