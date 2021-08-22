سمر السلطان أول امرأة سعودية وعربية تتولى منصب مدير في فيسبوك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتوالى إنجازات المرأة السعودية على كافة الصعد، ومؤخراً سجلت سيدةٌ سعودية اسمها في قائمة الأوائل، حيث أصبحت أول سعوديةٍ وعربية يتم تعيينها مديراً في فيسبوك، وتحديداً في منصب تحكم الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وفي مداخلةٍ مع قناة “الإخبارية”، أوضحت سمر السلطان، الحاصلة على الماجستير في التجارة الدولية من كلية ترينيتي بإيرلندا، والدبلوم في إدارة الأعمال من جامعة فودان الصينية، أنها درست تخصص المحاسبة في جامعة الملك فيصل بالأحساء، وكانت تطمح دائماً لاستكمال دراساتها العليا في أحد أفضل عشر جامعات في العالم، مشيرة إلى أنها لم تنجح في هذه التجربة بعد ذهابها إلى أمريكا، لكن شاء القدر أن تسافر إلى إيرلندا وتدرس في جامعة ترينيتي.

وكشفت عن أن رسالة الماجستير التي قدمتها، دارت حول التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى العولمة، مبينةً أن هذا الأمر ساعدها في الحصول على وظيفة في فيسبوك.

وأشارت إلى أنها انضمت إلى فيسبوك عام 2018، وتولت منصب مستشار للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها في التسويق الإلكتروني، ثم أصبحت مستشارة للسوق السعودي قبل أن تتولى منصب المدير.