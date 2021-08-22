شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحمل.. رنا سماحة تستعد لإحياء حفل غنائى فى ساقية الصاوى 7 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة رنا سماحة، لإحياء حفل غنائي بقاعة النهر على مسرح ساقية الصاوى، وتظهر رنا سماحة خلال الحفل أثناء ظهور معالم حملها فى طفلها الأول التي أعلنت منذ يومين عنه وشاركت فيديو مع جمهورها يظهر فيه معالم الحمل، وتقدم رنا سماحة خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتها بجانب بعض الأغانيات لنجوم آخرين.



رنا سماحة

وقالت رنا سماحة فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن الفل مستمر والحمل لن يؤثر على ذلك، معربة عن سعادتها لمشاركة الجمهور هذه اللحظات الجميلة التى تعيشها هذه الأيام.

وكشفت المطربة رنا سماحة، عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب، بطريقة لطيفة نالت إعجاب جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: "إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا".



حمل رنا سماحة

وانهالت التعليقات والتهانئ من جمهور ومحبى الفنانة رنا سماحة عبر السوشيال ميديا، حيث كتبت أحدهم:" احلى مامى فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر"، وقالت أخرى:" ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا".

وكان آخر أعمال المطربة رنا سماحة في دعاء دينى يحمل اسم "ياواسع الرحمات"، وكما طرحت أيضا أغنية "أستاذ تمثيل"، وأغنية "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.