شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تعلن وفاة جدتها والدة الفنانة راندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة جميلة عوض عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، وفاة جدتها والدة الفنانة راندا، حيث أعادت نشر ستوري أحد أصدقائها مكتوب به :" إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض".



جميلة عوض

يذكر أن الفنانة جميلة عوض ابنة المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي الممثلة راندا عوض وهي حفيدة الممثل محمد عوض، وكانت آخر أعمالها دور تمارا في مسلسل حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وجميلة عوض وسينتيا خليفة ورشدي الشامي ومروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.