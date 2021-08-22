"أنا في حالة انهيار".. حسني شتا يكشف عن تعرض "كلبه" لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان حسني شتا، إنه يعيش حالة نفسية سيئة، بسبب تعرض كلبه "بابلو" لحادث.

ونشر "شتا" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة وهو يحمل كلبه، وعلق: "أنا فعلا في حالة انهيار وقلبي واجعني جدا، كنت مسافر ولسه راجع من السفر والكلب بتاعي وحشني جدا، فضل يحضني نص ساعة متواصل وبعدها قولت أنزله يتمشي شويه وألاعبه".

وتابع: "نزلت ومفيش لحظة بجيب حا من عربيتي سمعت صوت صريخ وبابلو تحت عجل عربية، مش بيأكل وحالته النفسيه صعبة، عملتله أشعة عنده كسرين في رجله واحد بسيط وواحد خطير وممكن يخليه عاجز، هو دلوقتي لازم يعمل عملية، أنا بكيت بكاء مش طبيعي وبرجو منكم إنكم تتمنوله الشفاء، أنا روحي فيه فعليا وصاحبي".

جدير بالذكر أن الفنان حسني شتا شارك في سباق دراما رمضان المنصرم بمسلسلي "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب، ومسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان.