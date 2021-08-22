"أخيرا يومين استجمام".. مصطفى قمر ينشر صورة من عطلته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له يظهر فيها على شاطئ البحر.

وعلق: "وأخيرا يومين استجمام وماليش دعوة بحد، أنا نايم يا جماعة بجد والنبي ماحدش يصحيني".

وشهدت الفترة الأخيرة نشاطا فنيا ملحوظا للفنان مصطفى قمر، الذي شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "فارس بلا جواز".

كما قام "قمر" بإحياء عدد من الحفلات الغنائية بالقاهرة والساحل الشمالي خلال الفترة الماضية، ويستعد كذلك لطرح 3 أغاني جديدة هي: "ضحكتك موصوفة"، و"أنا"، و"وجع الفراق".