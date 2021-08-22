فن ومشاهير

شاهد.. أصالة تحرج الفنان السعودي عايض يوسف

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة
الفنانة السورية أصالة نصري

الفنانة السورية أصالة نصري

تعرض المغني السعودي عايض يوسف لموقف محرج مع الفنانة أصالة نصري، أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق حفلهما، الذي أقيم ضمن حفلات “صيف الشرقية” في .

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، تعرض يوسف للإحراج، عندما وقف ليلتقط الصور مع أصالة، التي طالبته بالاقتراب منها، قائلة له: “قرب لو سمحت لا تعذبني”، فما كان من يوسف إلا توزيع الابتسامات، التي وثقتها عدسات الكاميرات، لكنه ظل محرجا لا سيما أن أصالة سحبته حتى وقف بجانبها للتصوير.

وأشادت نصري بصوت المغني السعودي، وسط علامات الخجل التي بدت عليه، “كلك بتجنن وصوتك رائع”، موضحة أنها ظلت تسمعه طيلة 4 أيام للتعرف عليه أكثر كونهما سيتشاركان في حفل واحد.

وأضافت الفنانة السورية مخاطبة زميلها السعودي: “حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير”.

وأقيم حفل أصالة نصري وعايض يوسف على مسرح الظهران اكسبو ضمن حفلات “صيف الشرقية”، حيث تشارك الثنائي في أمسية غنائية امتزجت فيها الكلمات مع الموسيقى وسط حضور جماهيري تفاعل معهما تصفيقا وغناء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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