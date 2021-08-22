أغنى 10 أشخاص في العالم.. وبرنارد أرنو يتصدر القائمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - يوجد في العالم 2755 مليارديرا، بين رجال أعمال وصناعة، و“أباطرة“ إعلام وتكنولوجيا و“بارونات“ بيع تجزئة وغيرهم.

وأشار تقرير،نشرته مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، مساء الجمعة، إلى أن قائمة الأثرياء تتغير باستمرار نتيجة تقلب الايرادات والارباح واسعار الاسهم وعوامل اخرى.

وبحسب التقرير، الذي يستند إلى بيانات لمجلة ”فوربس“، فإن قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، للشهر الجاري، تشمل وفقا لترتيب ضخامة الثروة.

برنارد أرنو وعائلته (197.5 مليار دولار)

يرأس أرنو، مجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة التي تعتبر أكبر شركة سلع فاخرة في العالم وتضم الماركة الشهيرة ”لويس فوتون“ وماركات أخرى.

جيف بيزوس (192.8 مليار دولار)

غالبًا ما يحتل جيف بيزوس، المرتبة الأولى في القائمة، اعتمادًا على آداء شركة ”أمازون“ العملاقة لتجارة التجزية على الإنترنت في سوق الأسهم، وهو في المرتبة الثانية حاليًا بثروته البالغة 192.8 مليار دولار.

تأسس أمازون لأول مرة كمحل لبيع الكتب عبر الإنترنت، في عام 1994، لكن المكتب نما ليصبح أكبر شركة مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وإضافة إلى أمازون، يمتلك بيزوس صحيفة واشنطن بوست وشركة Blue Origin لخدمات الرحلات الفضائية شبه المدارية، وقد أكمل مؤخرًا رحلة شبه مدارية بنفسه.

جيف بيزوس

إيلون ماسك (185.9 مليار دولار)

إيلون ماسك رجل يتمتع بسيرة ذاتية جيدة، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في شركة ”سبيس إكس“ والرئيس التنفيذي ومهندس المنتجات في شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية.

وإضافة إلى كونه مليارديرًا، يشتهر ماسك بتغريداته المثيرة للجدل وظهوره العام، بما في ذلك ظهوره في بودكاست ”جو روجان“ حيث قام بتدخين الحشيش وتسبب في انخفاض أسهم ”تسلا“.

ايلون ماسك

بيل غيتس (132 مليار دولار)

بصفته المؤسس المشارك لشركة Microsoft Corporation، يعد بيل غيتس أحد أكثر الوجوه شهرة في ثورة التكنولوجيا و حصل بين عامي 1995 و2017، على لقب فوربس لأغنى شخص في العالم لكل عام، باستثناء الفترة من 2010 إلى 2013.

غادر غيتس العمليات اليومية في Microsoft في عام 2008 للتركيز بشكل أكبر على الجهود الخيرية حول الصحة العالمية وتغير المناخ والتعليم، بما في ذلك مؤسسة Bill & Melinda Gates الخيرية التابعة له ولزوجته السابقة.

بيل غيتس

مارك زوكربيرغ (130.4 مليار دولار)

ربما يكون مارك زوكربيرغ هو المسؤول عن إضاعة الكثير من الوقت على الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

زوكبربيرغ هو الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر على شبكة ”فيسبوك“ التي حولته الى ملياردير.

مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج

لاري إليسون (116.7 مليار دولار)

رجل الأعمال لاري إليسون، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا (CTO) والرئيس التنفيذي السابق لثاني أكبر شركة برمجيات في العالم ”Oracle Corporation“. إضافة إلى ذلك، فهو يمتلك حصصًا في شركة ”تسلا“.

لاري إليسون

لاري بيغ (116.6 مليار دولار)

يشتهر بيغ بأنه المؤسس المشارك لمحرك البحث غوغل وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة Alphabet وموظف ومساهم متحكم، بعد أن شغل سابقًا مناصب الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet Inc ، الشركة الأم لشركة Google، والرئيس التنفيذي لشركة Google.

لاري بيغ

سيرجي برين (112.8 مليار دولار)

هو الشريك المؤسس الآخر لشركة Google. كان برين رئيسًا لشركة Alphabet Inc حتى عام 2019، ولا يزال في الشركة كمؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة ومساهم مسيطر.

سيرجي برين

وارن بافيت (104.4 مليار دولار)

يعتبر الأمريكي وارن بافيت أحد أكثر المستثمرين نجاحًا في العالم، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway – وهي شركة قابضة متعددة الجنسيات تمتلك بالكامل شركات كثيرة.

اشتهر بافيت بأعماله الخيرية و تعهد بالتخلي عن 99% من ثروته لأهداف خيرية.

وارن بافيت

فرانسواز بيتنكور مايرز والعائلة (92.4 مليار دولار)

من بين المراكز العشرة الأولى، فرانسواز بيتنكور مايرز، أغنى امرأة في العالم، وتبلغ ثروتها مع عائلتها الفرنسية أكثر من 92 مليار دولار.

بعد وفاة والدتها ليليان عام 2017، استحوذت بيتنكور مايرز على لقب والدتها كأغنى امرأة في العالم، وذلك بفضل حصتها البالغة 33% في لوريال.