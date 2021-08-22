خلال ساعات.. أنجلينا جولي تحصد ملايين المتابعين على إنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تمكنت النجمة العالمية والناشطة، والتي تعمل كمبعوث خاص لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنجلينا جولي، من حصد ملايين المتابعين خلال ساعات من انضمامها لموقع انستغرام.

وانضمت جولي، البالغة من العمر 46 عاماً، لموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام) للمرة الأولى في حياتها، لتحصد أكثر من 5 مليون متابع في أقل من 24 ساعة ، وقامت بنشر اول صورة عبارة عن رسالة من فتاة أفغانية تعليقاً على الأحداث الجارية الأحداث الجارية في أفغانستان.

وعبرت الفتاة بالرسالة التي نشرتها أنجلينا عن مخاوفها من طالبان، وكيف تعيش وأسرتها في ظل حال من القلق اليومي، معربةً عن مخاوفها من ألا تستطيع الذهاب إلى مدرستها.

واضافت جولي ان : “على حدود أفغانستان قبل أسبوعين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث التقيت باللاجئين الأفغان الذين فروا من طالبان.. كان هذا قبل عشرين عامًا.. إنه لمن المثير للاشمئزاز مشاهدة الأفغان وهم يتشردون مرة أخرى بسبب الخوف وعدم اليقين الذي يسيطر على بلدهم”.

واشارت الى ان : “إن إنفاق الكثير من الوقت والمال، وإراقة الدماء وخسارة الأرواح فقط من أجل ذلك، هو فشل يكاد يكون من المستحيل فهمه.. إن مشاهدة كيف يتم معاملة اللاجئين الأفغان كعبء على مدى عقود أمر مزعج أيضًا، مع العلم أنه إذا كانت لديهم الأدوات والاحترام ، فكم سيفعلون لأنفسهم، ومقابلة الكثير من النساء والفتيات اللواتي لم يردن التعليم فحسب، بل ناضلن من أجله”.

وأكدت جولي في نهاية رسالتها انها على استعداد كامل لمساعدة الفقراء، قائلةً : “مثل الآخرين الملتزمين، لن أتراجع، سأستمر في البحث عن طرق للمساعدة، وآمل أن تنضموا إلي”.