ديباي يقود برشلونة للتعادل مع بلباو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تمكن الجناح الهولندي ممفيس ديباي، من إتقاذ فريقه برشلونة من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 1-1 في مرمى أتلتيك بلباو قبل نهاية المباراة بربع ساعة في المرحلة الثانية من بطولة أسبانيا لكرة القدم السبت.

وتصدر برشلونة الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام مايوركا وفالنسيا.

على ملعب سان ماميس في بلاد الباسك، قرر مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان اللعب بالتشكيلة ذاتها التي خاضت المباراة الافتتاحية ضد ريال سوسييداد (4-2).

ضغط الفريق الباسكي بقوة في مطلع المباراة على نظيره الكاتالوني لكن الفرصة الحقيقة الأولى كانت لبرشلونة عندما توغل جناحه الهولندي ممفيس ديباي على الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية ماكرة داخل المنطقة فشل المهاجم الدنماركي مارتن براثوايت في متابعتها داخل الشباك والمرمى مشرع أمامه في الدقيقة (7).

ثم جاء دور أتلتيك بلباو لتهديد مرمى برشلونة عندما سدد أوهيان سانسيت كرة قوية ارتطمت بالعارضة (11).

وانبرى ديباي لركلة حرة مباشرة لكن حارس بلباو خولن أغيريسابالا تصدى لها بسهولة (24).

وأصيب قطب دفاع برشلونة المخضرم جيرار بيكيه في ربلة الساق ولم يكمل المباراة فدخل بدلا منه رونالدو أراوخو بعد مرور نصف ساعة.

وفي مطلع الشوط الثاني أثمر ضغط أصحاب الارض هدفا أول بواسطة كرة رأسية قوية سددها إينيغو مارتينيس في شباك الحارس نيتو مستغلا ركلة ركينة رفعها إيكر مونايين.

ورمى برشلونة بكل ثقله لإدراك التعادل وزج كومان بسيرجي روبرتو والنمسوي يوسف ديمير بدلا من براثوايت وبيدري.

وبالفعل نجح الفريق الكاتالوني في إدراك التعادل عندما انتزع بوسكيتس كرة في منتصف الملعب ومررها باتجاه ديباي الذي سيطر عليها قبل أن يطلقها على الطاير في شباك بلباو مفتتحا رصيده من الأهداف مع فريقه الجديد في الدوري المحلي (75).

وفي الثواني الأخيرة، طرد الحكم مدافع برشلونة إريك غارسيا لمخاشنته نيكو وليامز على مشارف المنطقة واحتسب ركلة حرة مباشر لم تسفر عن شيء.

وكان الفريقان يلتقيان للمرة الرابعة هذا العام بعد لقائهما ذهابا وإيابا في الدوري المحلي وفي نهائي كأس إسبانيا.