جورجينا تدعم كريستيانو رونالدو بصورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، على موقع “إنستغرام” صورة لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء تدريباته مع يوفنتوس استعدادا للموسم الجديد.

ووضعت جورجينا ملصق قلوب على صورة الدون رونالدو “صاروخ ماديرا” في خاصية “ستوري”.

ونشر رونالدو يوم أمس، صورا له عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أثناء مشاركته في تدريبات فريق يوفنتوس، ليقلل بذلك من حدة الأنباء التي تتحدث عن رحيله، بعد غيابه عن المباراة الودية “للبيانكونيري” أمام فريق الشباب (3-0)، يوم الخميس الماضي، التي أثار التكهنات حول رحيل “صاروخ ماديرا” عن “السيدة العجوز”.

ويستعد رونالدو مع فريقه يوفنتوس لخوض غمار الموسم الجديد للدوري الإيطالي (2021-2022)، الذي يبدأ عجلته بالدوران، مساء اليوم السبت، ويستهل “البيانكونيري” مشواره في “الكالتشيو”، غدا الأحد، بمواجهة مضيفه أودينيزي.