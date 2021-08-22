شاهد.. هيا الشعيبي تعطي يعقوب بوشهري درسا في الغزل باللهجة السعودية!

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 09:57 صباحاً - علقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لمواطنها يعقوب الشهري وهو يتجادل مع زوجته الفاشينيستا السعودية فاطمة الانصاري.

وقالت هيا الشعيبي، في مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على المقطع “ضحكني يعقوب بوشهري هو زوزجته الجميلة فاطمة الانصاري وهو يقول لها متى اشغل انا عراقي؟”.

ثم وجهت نصيحة الى يعقوب قائلة “كلمها بنفس اللهجة اسألني انا” قبل ان تبدأ في سرد عددا من عبارات الغزل.

يذكر أن الثنائي الفاشينيستا السعودية ​فاطمة الأنصاري​ ونجم مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي ​يعقوب بوشهري​ يقضيان شهر العسل في فرنسا حيث يحرصان على مشاركة المتابعين بصور ومقاطع فيديو ينشرهما على صفحتهما الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وكان قد أعلن يعقوب احتفاله بزفافه من خلال صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي ناشراً صورة من عقد القران ومعلقاً:”الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق يعقوب بوشهري”.