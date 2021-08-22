بالأحضان.. أبهشيك باتشان يودع زوجته آيشواريا راي وابنته في مطار كالينا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهد “أبهيشيك باتشان” في مطار كالينا في مومباي يودع زوجته “آيشواريا راي” وابنته “آرادهيا باتشان”، وقد ظهرت العائلة وهي تعانق بعضها البعض قبل أن يفترقوا، بينما ظهر “أبهيشيك” بإصابة في يده اليمنى يدعمها بحمالة ذراع رمادية اللون حيث يبدو أنه أصيب بجروح بحسب “Hindustan Times”.

لم يتم الكشف عن الوجهة التي تتجه إليها “آيشواريا”، لكن على الأرجح، فهي تتجه إلى أوركا، بولاية ماديا براديش، للحصول على الجدول الزمني لعملها القادم فيلم Ponniyin Selvan لـ”ماني راتنام” المقتبس من رواية كالكي كريشنامورثي. وقد جاء “أبهيشيك” لتوديعهما في المطار، حيث عانق “آرادهيا” و”آيشواريا”.

ارتدت أيشواريا زيًا أسود بالكامل للرحلة وقناع أسود وحقيبة مطابقة. كانت “آرادهيا” هي العكس تمامًا في لباسها الرمادي والوردي مع فراشة كبيرة في المقدمة. كانت ترتدي أيضًا قناع للوجه بينما كانت الأم والابنة تلتقطان الصور مع طاقم الطائرة على مدرج المطار.

التقى “أبهيشيك” لأول مرة بملكة جمال العالم “آيشواريا راي”، في سويسرا أثناء تصوير فيلمها، Aur Pyaar Ho Gaya عام 1997. لقد كان مغرمًا بجمالها حيث تعتبر “آيشواريا” مرادفًا للجمال. لكنه ارتبط بالممثلة “كاريشما كابور” وارتبطت “آيشواريا” بالنجم “سلمان خان” ولكن لم تكتمل أي هذه العلاقات. وبعد عشر سنوات، تحديدًا في عام 2007، عندما ذهب “أبهيشيك” لتصوير فيلم في نيويورك، فكر في الزواج من “آيشواريا” واقترحه عليها، وربطا العقدة في 20 أبريل 2007. في 16 نوفمبر 2011، رحبا بابنتهما “آرادهيا باتشان”.

وبالإضافة لقصة الحب الجميلة التي جمعتهما، لقد عملا معًا في أفلام مثل Dhaai Akshar Prem Ke و Umrao Jaan و Dhoom 2 و Kuch Naa Kaho و Raavan و Sarkar Raj و Guru.

كان آخر إصدار لـ”آيشواريا” هوفيلم Fanney Khan لعام 2018 مع “أنيل كابور” و”راجكومار راو”. وكان آخر إصدار لـ”أبيشيك” كان The Big Bull في هذا العام. وهو حاليًا يعمل علىBob Biswas وDasvi.