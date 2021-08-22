هل تخلت دنيا سمير غانم عن مسلسل “عالم موازي” بعد وفاة والديها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان هشام جمال، الشائعات المتداولة مساء أمس حول إلغاء مسلسل عالم موازي، بعدما تخلت عنه النجمة دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا داخل كواليس التصوير في شهر رمضان الماضي.

هشام جمال بادر بتكذيب الشائعة مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عن مصير مسلسل “عالم موازي” عار من الصحة، وسبق أن أكد هشام سابقا أن الخطوة القادمة لم يتم الاستقرار عليها بعد، وسينتظر لحين تجاوز دنيا أزمتها النفسية جراء الحزن بعد رحيل والديها، وبعدها سيتم عقد اجتماع لصناع المسلسل لتقرير مصيره خاصة وانه تم تصوير جزء كبير من حلقاته.

مسلسل “عالم موازي” كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2021، ولكن توقف تصويره بعد إصابة 9 من نجومه بفيروس كورونا أبرزهم دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وهشام جمال الذي يشارك كمنتج وممثل ومخرج، وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أن دنيا انتهت من تصوير 7 حلقات فقط، قبل تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، وتم وضع خطة لاستكمال تصوير مشاهد بقية نجوم المسلسل لحين تعافيها، ولكن مخرج العمل هشام جمال أصيب أيضا بفيروس كورونا، ولم تتمكن الشركة من إسناد المهمة للمخرج المساعد بعدما تأكدت إيجابية عينته للفيروس.

وحسب مصادر من داخل موقع تصوير مسلسل “عالم موازي” ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية للنجوم دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق العمل من بينهم المخرج المساعد ومهندس الديكور وتم احتجازهم جميعا في الحجر المنزلي مع بدء العلاج وفقا للبروتكول المتبع بوزارة الصحة المصرية، وتقرر خضوع بقية نجوم وفريق عمل المسلسل للفحص، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

مسلسل “عالم موازي” إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام جمال، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.