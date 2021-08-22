شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تحتفي بالملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” نجاحًا كبيرًا على صعيد الأرقام وذلك بعدما سجلت نموًا مبهرًا على كافة الأصعدة بدءًا من نسب المشاهدة عبر مختلف المنصات الإجتماعية الخاصة بها وصولاً إلى إنتاجات فنية مكثفة وصلت الى 166 عملاً غنائيًا مصورًا لنخبة من النجوم العرب منذ انطلاقتها وحتى اليوم، إضافة الى التعاون مع ألمع المخرجين العرب وصنّاع الموسيقى.

وبعد ان تخطت القناة الرسمية للشركة حاجز 1.16مليون مشترك عبر يوتيوب مؤخرًا، ها هي قناة “لايف ستايلز ستوديوز” تتخطى حاجز الـ 450 مليون مشاهدة على “يوتيوب” في نجاح رقمي جديد.

عن هذا النجاح، كتبت حسابات الشركة عبر مختلف المنصات: “نقترب لكسر حاجز ٤٥٠ مليون مشاهدة من خلال ١٦٦ فيديو كليب طرحوا إلى الان و ١،١٦٠،٠٠٠ مشترك بقناتنا على”.

آخر أعمال “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية باللهجة اللبنانية تحمل اسم “علقني فيك”، قدّمت من خلالها الشركة للجمهور العربي الموهبة التونسية الشابة سارة براهمي لأوّل مرّة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر والحان باسم رزق وتوزيع شارل شلالا. وجاءت هذه الأغنية ضمن الخطة الفنية التي تقودها الشركة الرائدة في عالم الإنتاج الفني “لايف ستايلز ستديوز” في دعم المواهب الشابة.

كما تتحضر “لايف ستايلز ستوديوز” لعشرات الأعمال مع عدد كبير من النجوم العرب فكاميرات المخرجين تعمل في أكثر من بلد منهم: لبنان، السعودية، مصر ودبي. على أن يتم الكشف عن الإصدارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.