نيللي كريم تسرق الأنظار بصور جديدة من شهر العسل.. شاهدوا سعادتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصلت الفنانة نيللي كريم، مشاركة جمهورها بصور مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك.

وظهرت نيللي في صورة حديثة مع رامي عاشور،نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وهما يتجولان في شوارع نيويورك، وتفاعل معها جمهورها متمنين لها السعادة.

وكانت نيللي كريم قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد زوجها، خلال وجودهما في نيويورك.

كما ظهرت في إحدى الصور وهي مرتدية ملابس كاجول بينما يرتدي هشام عاشور خوذة فوق رأسه، وفي صورة أخرى ظهرت نيللي كريم وهشام عاشور برفقة مجموعة من أصدقائهما في إحدى السهرات.