فيديو مؤثر من حفل زفاف إبن جورج وسوف.. هذا ما فعلته العروس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل زفاف نجل النجم السوري جورج وسوف على الشابة ايلينا سركيس وسط حضور عدد من المشاهير والأصدقاء المقربين.

وجلس سلطان الطرب أمس السبت، طوال الحفل على الكرسي بسبب حالته الصحية، وكان محاطاً بأولاده والنجوم ومن بينهم النجم زياد برجي الذي غنى معه للعروسين، وحرص العريس جورج جونيور وعروسه على البقاء بقربه، والتعويض عليه صعوبة حركته.

وظهرت العروس في أحد المقاطع بفستانها المميّز وهي تقترب من النجم السوري وتمسك بيده وترقص معه وتغمره بلطف ليبادلها الاحتضان بحب وحنية، وراحت ترقص خلفه بطريقة عفوية وتنقل له الأجواء اليه احتراما لحالته الصحية التي تمنعه من التحرك على راحته.

وتزوج جونيور من حبيبته بعد 9 أشهر على إعلان خطوبتهما ووجه لهما السلطان التهنئة حينها عبر حسابه على انستغرام وكان في غاية السعادة.