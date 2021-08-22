أحمد سعد يفاجئ الجميع بصور عقد قرانه وهذا أول تعليق له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربون، احتفل الفنان أحمد سعد ليلة أمس السبت بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وشارك سعد جمهوره ومتابعيه بمجموعة من الصور لعقد قرانه، وعلق قائلاً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمد لله ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.

كما نشر المصور حسين عبد القادر مقاطع فيديو لرقصات عفوية لأحمد سعد وعروسه علياء بعد عقد قرانهما.

وكان سعد قد احتفل بخطبته على علياء بسيوني يوم عيد ميلاده العام الماضي، وقرر عقد قرانه أيضا مع الاحتفال بعيد ميلاده ليظل اليوم مميزا بالنسبة له.

على جانب آخر، يغني أحمد سعد تتر فيلم “200 جنيه” الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد رزق، أحمد السعدني، أحمد آدم وغيرهم، الفيلم من تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج محمد أمين.