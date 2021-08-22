منى زكي تستذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت النجمة منى زكي، ذكرياتها مع والدها، والدروس التي تعلمتها منه، ووجهت له رسالة أعربت خلالها عن فخرها به.

ونشرت، تدوينة عبر “ستوري” حسابها على “إنستغرام”، قالت فيها: “أنا ابنة ذلك الرجل الصبور، الذي علمني ألا حاجة لي عند مخلوق، وأن الله معي دائمًا، أبي هو أحد أقداري السعيدة، ستبقى لي فخرًا طوال حياتي.. أحبك، الله يرحمك واحشني دايمًا”.

وكانت منى زكي، قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ضمن سلسلة مقابلاتABtalks، إن والدها توفي بين يديها بعدما أوصل ابنتها “لي لي” إلى البيت كما اعتاد أن يصطحبها من “الحضانة”.

وتابعت، أنها كانت مرتبطة بوالدها بشكل كبير، وهو بالنسبة لها أول حب في حياتها، ثم في فترة المراهقة ابتعدت عنه قليلا، ثم بعد ذلك عندما أصبح يتقدم لها أكثر من شخص للزواج كان يغير عليها كثيرا، إلى أن تزوجت في البداية كان يشعر بالغيرة إلى أن أنجبت ابنتها.

وأضافت، أن والدها استقال من عمله حتى يراعي حفيدته، وجعلها تعيش في منزله وكان يهتم بكل شيء، مشيرة إلى أن يوم وفاته عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكان مبتسما ونطق الشهادة وأوصاها ببعض الأمور.