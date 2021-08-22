شكرا لقرائتكم خبر عن جودى كومر تغنى أغنية ماريا كارى فى فيلم ريان رينولدز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة جودي كومر، أغنية النجمة ماريا كاري، "Fantasy"، وذلك خلال أحداث فيلم ريان رينولدز الجديد Free Guy، بصوتها وذلك بعدما استخدمت الأغنية بصوت ماريا كاري ضمن أحداث الفيلم.

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسه شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.

أغنية Mariah's Fantasy التي غنتها ماريا كارى بألبومها الخامس، تعتبر من أنجح أغانيها منذ بدء مسيرتها الغنائية، حيث يتم توظيف الأغنية لملائمة الفيلم بصورة كبيرة، مثلما كشف النجم العالمى ريان رينولدز خلال تصريحات تليفزيونية نقلها موقع Variety، مؤكداً أنه من أشد المعجبين بالمغنية الشهيرة، كما أكد أنه بذل مجهوداً كبيراً للتواصل مع ماريا كارى، واستئذانها في تواجد الأغنية ضمن أحداث الفيلم.