سيرين عبد النور تخضع لجلسة تصوير جديدة وتروج لمسلسل "دور العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها روجت من خلالها لمسلسل "دور العمر".

ونشرت سيرين، صورًا لها من الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من أكتر الشخصيات الصعبة يللي لعبتها، وأكتر واحدة اشتقتلها وناطرة تصوير الجزء الثاني من دور العمر".

جدير بالذكر أن سيرين عبدالنور تقوم ببطولة مسلسل "دور العمر"، الذي يُعرض حاليا على منصة "شاهد vip".

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.