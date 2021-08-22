عاصي الحلاني ينشر صورا من رحلته إلى فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني صورًا له من رحلته إلى فرنسا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "الحلاني" على الصور قائلا: "يسعد أوقاتكم".

بينما علقت ابنته دانا الحلاني قائلة: "حبيبي".

من ناحية أخرى، أحيا عاصي الحلاني حفل غنائي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الماضي، وشاركه الحفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

وأقيم الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.