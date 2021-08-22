الموت يفجع محمد رمضان وزوجته

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - فجع الفنان المصري محمد رمضان بوفاة والدة زوجته نسرين أبو النجا الأمر الذي اضطره لقطع إجازته بالساحل الشمالي هو وزوجته وأولاده والعودة للقاهرة لتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير. .

وقد نعى محمد رمضان الراحلة عبر حسابة بإنستجرام كاشفا عن موعد الجنازة حيث كتب “انا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب”.

فيما قال محمود رمضان، شقيق محمد رمضان ومدير أعماله، في تصريح خاص لـموقع “اليوم السابع”، إن الراحلة توفيت مساء اليوم في أحد مستشفيات القاهرة، بعد رحلة صراع مع المرض.

وتوفيت حماة محمد رمضان مساء امس السبت، وتتواجد زوجة محمد رمضان حاليا في الساحل الشمالي برفقة أبنائها وزوجها.

وفور علمها بخبر وفاة والدتها عادت مع زوجها محمد رمضان الى القاهرة من أجل دفن والدتها ونقلها إلى مثواها الأخير.