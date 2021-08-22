شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة نسمة محجوب حفلاً غنائيًا بقلعة صلاح الدين وذلك يوم السبت الموافق 28 أغسطس تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 29، وستقدم خلاله الحفل باقى متنوعة من أغنياتها المميزة التى تنال إعجاب جمهورها، وذلك مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكانت المطربة نسمة محجوب قد أحيت احتفالية "حياة كريمة" بأغنية "يا محروسة" عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، استاد القاهرة لإطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، وأعربت الفنانة نسمة محجوب عن فخرها بالمشاركة بالغناء فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن مشاركتها في مبادرة حياة كريمة شرف عظيم ووسام على صدرها، خاصة أنها خطوة مهمة وفارقة فى حياة ملايين المصريين.



نسمة محجوب

يشار إلى أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبنائه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.