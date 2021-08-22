محمد الفلاح - للمرة الرابعة.. أحمد سعد يعقد قرانه وصور تجتاح التواصل

الأحد 22 أغسطس 2021

احتفل الفنان المصري أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، في حفل عائلي شهد حضور أهل العروسين وبعض المقربين.



واختار سعد أن يحتفل بزواجه الرابع في يوم ميلاده، بعد أن كان حفل الخطوبة الخاص به في نفس اليوم أيضا، ويبدو أنه قرر أن تظل هذه الذكرى مصادفة ليوم مميز له.

كما علق على زيجته الجديدة، بعد أن نشر صورا تجمعه بزوجته، قائلا "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمدلله ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا".

شائعات كثيرة

ومن المقرر أن يحدد الثنائي موعدا لزفافهما خلال الشهر المقبل، بعد أن عقدا القران، ليسدل الستار على قصة طاردتها الشائعات خلال الأشهر الماضية.

فيما تعد هذه هي الزيجة الرابعة للمطرب المصري أحمد سعد، الذي انفصل قبل سنوات عن الفنانة سمية الخشاب، وأحدث الأمر وقتها ضجة كبيرة بسبب الخلافات التي جمعت الثنائي معا.

وبعد زيجتين من داخل الوسط الفني، اختار سعد هذه المرة أن يسلك نفس طريقه في الزواج الأول، وارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني، رغبة في الابتعاد عن الأزمات التي وقعت حينما تزوج من داخل الوسط، وفقا لتعبيره.

إلى ذلك، انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسعد مع زوجته الجديدة وهما يرقصان احتفالا بعقد القران.